Sports Handicapping News

Gambling911.com has your Major League Baseball betting odds and picks.

Blue Jays-Orioles – The UNDER is 6-1 in the last 7 meetings in Baltimore and 13-3 in the last 16 meetings. The UNDER is 6-1 in Marco Estrada’s (2-2, 3.60 ERA) last 7 starts vs. Orioles.

The Orioles are 2-5 in their last 7 games vs. a right-handed starter while the UNDER is 13-5-2 in the Blue Jays last 20 road games vs. a left-handed starter.

The UNDER is 6-1 in LH Wade Miley (1-1, 3.02) last 7 home starts.

Go UNDER 8.5 here .

Nationals-Braves – The Nationals are 7-1 in RH Stephen Strasburg’s (4-1, 3.42 ERA) last 8 starts vs. Braves.

Phillies-Pirates – The Phillies are 7-16 in the last 23 meetings.

MAJOR LEAGUE BASEBALL - May 21 National League 10:35 AM 951 Washington Nationals, P: S Strasburg - R -1.5 -119 o8.5 -120 -181 952 Atlanta Braves, P: J Garcia - L +1.5 -101 u8.5 +100 +163 1:10 PM 953 Miami Marlins, P: V Worley - R +1.5 -127 o9-119 +175 954 Los Angeles Dodgers, P: B McCarthy - R -1.5 +107 u9-101 -195 10:10 AM 955 Colorado Rockies, P: K Freeland - L +1.5 -210 o9.5 -120 +105 956 Cincinnati Reds, P: B Arroyo - R -1.5 +176 u9.5 +100 -115 10:35 AM 957 Philadelphia Phillies, P: A Nola - R -1.5 +130 o8.5 +100 -126 958 Pittsburgh Pirates, P: C Kuhl - R +1.5 -150 u8.5 -120 +114 11:15 AM 959 San Francisco Giants, P: M Cain - R +1.5 -145 o9-110 +150 960 Saint Louis Cardinals, P: A Wainwright - R -1.5 +125 u9-110 -166 11:20 AM 961 Milwaukee Brewers, P: C Anderson - R +1.5 -125 o10.5 -110 +171 962 Chicago Cubs, P: J Arrieta - R -1.5 +105 u10.5 -110 -190 1:40 PM 963 Arizona Diamondbacks, P: Z Godley - R -1.5 +135 o8-105 -121 964 San Diego Padres, P: C Richard - L +1.5 -155 u8-115 +110 American League 5:05 PM 965 Texas Rangers, P: Y Darvish - R -1.5 +125 o8.5 -120 -126 966 Detroit Tigers, P: M Boyd - L +1.5 -145 u8.5 +100 +114 10:10 AM 967 New York Yankees, P: C Sabathia - L +1.5 -185 o8-110 +117 968 Tampa Bay Rays, P: C Archer - R -1.5 +160 u8-110 -129 10:35 AM 969 Toronto Blue Jays, P: M Estrada - R +1.5 -205 o8.5 +100 +104 970 Baltimore Orioles, P: W Miley - L -1.5 +172 u8.5 -120 -114 11:10 AM 971 Kansas City Royals, P: J Junis - R +1.5 -160 o9-115 +135 972 Minnesota Twins, P: P Hughes - R -1.5 +140 u9-105 -150 11:10 AM 973 Cleveland Indians, P: D Salazar - R +1.5 -210 o8.5 +100 +101 974 Houston Astros, P: J Musgrove - R -1.5 +176 u8.5 -120 -111 1:05 PM 975 Boston Red Sox, P: E Rodriguez - L -1.5 +135 o8.5 -111 -119 976 Oakland Athletics, P: A Triggs - R +1.5 -155 u8.5 -109 +109 1:10 PM 977 Chicago White Sox, P: D Holland - L +1.5 -190 o9+100 +118 978 Seattle Mariners, P: C Heston - R -1.5 +163 u9-120 -131 Interleague 10:10 AM 979 Los Angeles Angels, P: J Chavez - R +1.5 -235 o8.5 +100 -105 980 New York Mets, P: T Milone - L -1.5 +195 u8.5 -120 -105 2:45 PM 981 Kansas City Royals, P: I Kennedy - R +1.5 -220 o8.5 -110 -101 982 Minnesota Twins, P: A Mejia - L -1.5 +184 u8.5 -110 -109

- Dan Shapiro, Gambling911.com