Sports Handicapping News

Gambling911.com has some good MLB betting picks along with the Monday and Tuesday game lines below.

Royals-Yankees – The OVER is 8-2 in the last 10 meetings. The Royals are 5-1 in their last 6 games vs. a right-handed starter while the Yankees are 11-3 in their last 14 games vs. a left-handed starter.

Looks like an OVER so far, right?

The Royals LH Jason Vargas (5-2, 2.03 ERA) matched the sum total of his season by allowing six runs in Wednesday's 11-7 loss to fall to 0-6 with a 7.15 ERA in 10 career appearances (nine starts) against the Yankees.

New York’s RH Michael Pineda (4-2, 3.42) posted his third straight quality start in Wednesday's victory over the Royals.

The total on this game opened at 8.5 and has dropped to 8.

Aside from the last meeting on May 18, the nine previous games had seen 8 or more runs so go with the OVER here .

MAJOR LEAGUE BASEBALL - May 22 National League 4:05 PM 901 Colorado Rockies, P: J Hoffman - R +1.5 -220 o8.5 -105 -102 902 Philadelphia Phillies, P: J Eickhoff - R -1.5 +184 u8.5 -115 -108 4:35 PM 903 Pittsburgh Pirates, P: G Cole - R -1.5 +130 o8.5 -110 -126 904 Atlanta Braves, P: M Foltynewicz - R +1.5 -150 u8.5 -110 +114 5:05 PM 905 San Francisco Giants, P: T Blach - L +1.5 -119 o10-115 +170 906 Chicago Cubs, P: J Lackey - R -1.5 -101 u10-105 -190 American League 4:05 PM 907 Kansas City Royals, P: J Vargas - L +1.5 -140 o8-110 +156 908 New York Yankees, P: M Pineda - R -1.5 +120 u8-110 -173 4:05 PM 909 Minnesota Twins, P: K Gibson - R +1.5 -165 o10-105 +118 910 Baltimore Orioles, P: U Jimenez - R -1.5 +144 u10-115 -131 4:10 PM 911 Los Angeles Angels, P: J Ramirez - R +1.5 -200 o8-120 +110 912 Tampa Bay Rays, P: J Odorizzi - R -1.5 +170 u8+100 -121 5:10 PM 913 Detroit Tigers, P: M Fulmer - R +1.5 -175 o8.5 -115 +121 914 Houston Astros, P: B Peacock - R -1.5 +151 u8.5 -105 -134 Interleague 4:10 PM 915 Cleveland Indians, P: J Tomlin - R -1.5 +129 o9-120 -123 916 Cincinnati Reds, P: S Feldman - R +1.5 -148 u9+100 +112 6:40 PM 917 Chicago White Sox, P: M Gonzalez - R +1.5 -121 o9.5 +100 +179 918 Arizona Diamondbacks, P: Z Greinke - R -1.5 +101 u9.5 -120 -200 MAJOR LEAGUE BASEBALL - May 23 National League 4:05 PM 951 San Francisco Giants, P: J Cueto - R - - +135 952 Chicago Cubs, P: J Lester - L - - -150 4:05 PM 953 Colorado Rockies, P: G Marquez - R - o8.5 -110 -116 954 Philadelphia Phillies, P: Z Eflin - R - u8.5 -110 +106 4:35 PM 955 Pittsburgh Pirates, P: T Glasnow - R - o9-120 +106 956 Atlanta Braves, P: R Dickey - R - u9+100 -116 4:10 PM 957 San Diego Padres, P: J Chacin - R - o8.5 -110 +136 958 New York Mets, P: M Harvey - R - u8.5 -110 -151 7:10 PM 959 Saint Louis Cardinals, P: L Lynn - R - o6.5 -110 +226 960 Los Angeles Dodgers, P: C Kershaw - L - u6.5 -110 -254 American League 4:05 PM 961 Minnesota Twins, P: E Santana - R - o8.5 -120 +114 962 Baltimore Orioles, P: D Bundy - R - u8.5 +100 -126 4:05 PM 963 Kansas City Royals, P: D Duffy - L - o8.5 -110 +123 964 New York Yankees, P: J Montgomery - L - u8.5 -110 -136 4:10 PM 965 Los Angeles Angels, P: M Shoemaker - R - o8-110 +107 966 Tampa Bay Rays, P: A Cobb - R - u8-110 -117 4:10 PM 967 Texas Rangers, P: A Cashner - R - o9.5 +100 +173 968 Boston Red Sox, P: R Porcello - R - u9.5 -120 -193 5:10 PM 969 Detroit Tigers, P: J Zimmermann - R - o8.5 -120 +183 970 Houston Astros, P: L McCullers - R - u8.5 +100 -205 Interleague 4:05 PM 971 Seattle Mariners, P: C Bergman - R - - - 972 Washington Nationals, P: J Ross - R - - - 4:10 PM 973 Cleveland Indians, P: C Carrasco - R - o8.5 -110 -160 974 Cincinnati Reds, P: A Garrett - L - u8.5 -110 +144 4:40 PM 975 Toronto Blue Jays, P: J Biagini - R - o8.5 -120 +105 976 Milwaukee Brewers, P: J Nelson - R - u8.5 +100 -115 6:40 PM 977 Chicago White Sox, P: D Covey - R - o10.5 -115 +183 978 Arizona Diamondbacks, P: P Corbin - L - u10.5 -105 -205 7:05 PM 979 Miami Marlins, P: J Urena - R - o8-120 +109 980 Oakland Athletics, P: J Hahn - R - u8+100 -119



- Dan Shapiro, Gambling911.com